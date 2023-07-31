Otomobil köprüden düştü. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaza, Rize’nin Çayeli ilçesindeki Köprübaşı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaran Şelalesi dönüşünde Çoşkun A. (44) yönetiminde bulunan 61 VV 507 plakalı otomobil bilinmeyen nedenden ötürü kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil köprüden aşağıya düştü. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Kemal Çerman’ın (53) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada sürücü Coşkun A. yaralandı. Yaralanan sürücünün olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çerman’ın cenazesinin otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.