Otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü

Kaynak: İHA
Amasya’da eğlence yerinde çalışan Anıl Aşçı, otomobiliyle İstasyon Köprüsü’nden Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Kurtarma ekipleri Aşçı'nın cansız bedenini sudan çıkardı. Olay yerinde genç adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İHA'nın haberine göre, bir eğlence yerinde çalışan 25 yaşındaki Anıl Aşçı kullandığı 35 KFY 09 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini İstasyon Köprüsü üzerinde kaybetti. Aracının kontrolünü sağlayamayan genç adam Yeşilırmak Nehri’ne uçtu.

Kazanın bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri olay yerine sevk edildi. Vinç yardımıyla sudan çıkartılan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Önce araç sonra da ceset torbasına konulan sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla köprünün üzerine çıkartıldı.

Talihsiz gencin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, “Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak’a düşmüş. Sürücüsü vefat etti” dedi.

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