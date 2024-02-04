Otomobil önce tıra sonra sonra bariyere çarptı. 1 ölü 3 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki D100 Karayolu İstanbul istikametinde oldu. Seyir halindeki çekicinin arıza yapması sebebiyle sağ şeritte durdu.

Seyir halinde olan tır ise çekiciye çarpmamak için orta şeride geçtiği bu sırada seyir halinde olan otomobil önce tıra, ardından bariyerlere çarparak yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durdu.

İhbarlar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptı.

Otomobilde bulunan Cengiz Baran hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Filiz D., Emre A. ve şoför Ömer Y. ise yaralandı.

Yaralılar ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç hurdaya dönerken tırın olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.