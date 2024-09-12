Otomobil, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Malatya'da Tecde Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Gece saatlerinde gerçekleşen kazada, Alperen K. yönetimindeki 44 A.A.K. 644 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı araca çarparak takla attı.

Kazada her iki sürücü ile 25 yaşındaki Abdulvahap Şeçer yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, Abdulvahap Şeçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı ve kaza nedenine ilişkin detaylı inceleme başlattı.