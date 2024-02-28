Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrildi. Yaşanan olayda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya yönünden Adıyaman yönüne giden Abdüllatif Utmanoğulları yönetimindeki otomobil, Çelikhan Kavşağı Güzelköy mevkiinde direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Abdüllatif Utmanoğulları ile yolcu olarak bulunan Nur Hasna, Yahya Hasna ve Mariya Hasna yaralandı. Yaralılar kaza yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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