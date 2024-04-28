Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, Çorum ve Tokat arasında bulunan Alaca karayolunda meydana geldi.

Tokat istikametinden Alaca istikametine giden Ahmet Y.'nin kullanmış olduğu araç Ünalan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık görevlilerinin yanı sıra Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri de geldi.

Araçta sıkışan sürücü ve yolcular Satı K. (71), Haydar K.(21), Osman K. (36) ve Satılmış Kaan K. (10) Alaca Belediye itfaiye ekipleri tarafından güçlükle aracın içinden çıkarıldı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme yapıldı.