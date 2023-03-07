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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Düzce'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 13:43
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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
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İHA'da yer alan haberde, Kaza, Düzce-Yığılca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce'den Yığılca istikametine seyir halinde olan S.U. idaresindeki 81 ABD 080 plakalı otomobil, Çakırlar Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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