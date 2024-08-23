Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise yaralandı.

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kaza ile ilgili elde edilen bilgilere göre, M.R.Ş. (40) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından şarampole düşüp takla attı.

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Meydana gelen kaza sonucu sürücü M.R.Ş., M.Y.Ş. (43), Z.Z.Ş. (9) ve Fatma Şaşmaz (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Elde edilen bilgilere göre, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Şaşmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

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