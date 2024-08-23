Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen kaza ile ilgili elde edilen bilgilere göre, M.R.Ş. (40) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesinin ardından şarampole düşüp takla attı.

Meydana gelen kaza sonucu sürücü M.R.Ş., M.Y.Ş. (43), Z.Z.Ş. (9) ve Fatma Şaşmaz (41) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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Elde edilen bilgilere göre, ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Fatma Şaşmaz, doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Meydana gelen kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı.