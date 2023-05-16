Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

Karaman’da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

İHA’nın haberine göre, kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çeltek Mahallesi’ndeki Türk Dünyası Kültür Parkı'na giden yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Aksay (28), yönetimindeki 42 ABL 163 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün demir korkuluklarını yıkarak tarımsal amaçlı kullanılan su dolu beton kanala uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine hemen olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Aksay, itfaiye ekibi tarafından su içindeki aracın içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Aksay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cansız bedeni çağrılan cenaze aracı ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sulama kanalına düşen otomobil ise vinç yardımıyla sudan çıkarılarak otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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