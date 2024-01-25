Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Aydın-Muğla Karayolu üzerinde yoldan çıkarak tarlaya uçan ve ters dönen araçta 3 kişi yaralandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Olaya göre, 09 LK 443 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., Muğla istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın önüne kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Ters dönen araç içerisinde bulunan M.U., D.Ö. ve A.B. isimli 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.

aw127422-01.jpgaw127422-02.jpgaw127422-03.jpgaw127422-04.jpgaw127422-05.jpgaw127422-06.jpg

Son Haberler
İngiltere Gana'dan yağmaladığı tarihi eserleri geri verecek Dünya
İngiltere Gana'dan yağmaladığı tarihi eserleri geri verecek
Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti Gündem
Arızalanan askeri uçak otoyolda araçların üstünden kıl payı geçti
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı Ekonomi
Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı
Cani evladın cezası açıklandı. Annesini 27 bıçak darbesiyle katletmişti… Gündem
Cani evladın cezası açıklandı. Annesini 27 bıçak darbesiyle katletmişti…
Kumsalda 3 ceset daha bulundu. Yine Akdeniz kıyıları Gündem
Kumsalda 3 ceset daha bulundu. Yine Akdeniz kıyıları
Microsoft’un piyasa değeri yükseldi Ekonomi
Microsoft’un piyasa değeri yükseldi
Kahramanmaraş’ta deprem Gündem
Kahramanmaraş’ta deprem