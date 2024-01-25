Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Aydın-Muğla Karayolu üzeri Menderes Köprüsü yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Olaya göre, 09 LK 443 plakalı otomobilin sürücüsü M.U., Muğla istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre başka bir aracın önüne kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Ters dönen araç içerisinde bulunan M.U., D.Ö. ve A.B. isimli 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları araç içerisinden çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili ise inceleme başlatıldı.