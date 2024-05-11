Otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Otomobil tıra çarptı: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta bir otomobil demir yüklü tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre kaza, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda gerçekleşti.

Malatya nüfusuna kayıtlı Erdal Yıldırım (58), K NG 2380 yabancı plakalı otomobiliyle Gaziantep istikametine giderken Aksu Mahallesi mevkiine geldiğinde önünde giden A.B. yönetimindeki demir yüklü tıra arkadan çarptı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yapılan kontrolde otomobilin sürücüsü Yıldırım’ın öldüğü tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.

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