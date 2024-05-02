Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı
İstanbul’un Pendik ilçesinde seyir halindeki otomobil, park halinde duran tıra ok gibi saplandı. Meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi ağır yaralandı.

Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi E-80 bağlantı yolunda meydana gelen kazada, Ahmet G.’nin kullandığı otomobil, park halindeki İbrahim Ethem A.'ya ait tırın dorsesine ok gibi saplandı. Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi.

Otomobilin içine sıkışan Ahmet G., itfaiye kiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, vinç ile olay yerinden kaldırılırken, Ahmet G.’nin durumunun ağır olduğu iletildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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