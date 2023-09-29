Otomobil traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Kars'ın Kümbetli Köyü mevkiinde E.Ç. yönetimindeki otomobil, İ.B. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri kazada otomobilde sıkışan P.Ç.’yi sıkıştırdığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldıktan sonra bölgeden ayrıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.