Vatandaşlar trafik konusunda bilgilendirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 1-7 Mayıs Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Bir alışveriş merkezinin zemin katında gerçekleşen etkinlikte trafik ekipleri, vatandaşları trafik konusunda bilgilendirerek aynı zamanda trafikte dikkatli olmalarını rica etti.

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Trafik ekiplerinin yaptığı bilgilendirmelerin yanı sıra aynı zamanda küçük çocuklara düdük ve bilgilendirici kitaplar dağıtıldı. Motosikletlere merakı bulunan çocuklar ise ekip motosikletlerine bindirilerek hatıra fotoğrafları çektirildi.

Ekipler, etkinliklerin farklı zamanlarda şehrin birçok yerinde devam edeceğini vurguladı.