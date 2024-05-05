Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı
Malatya’da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Malatya-Ankara kara yolu itfaiye kavşağında gerçekleşen kazada, şehir merkezi istikametine gitmekte olan S.E. kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kaza sonucunda, G.T. ile D.H.T. isimli iki yaya yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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