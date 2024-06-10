Otomobil yol kenarında meyve satan esnafa çarptı. 1 ölü 2 yaralı

Merzifon-Samsun karayolu galericiler sitesi mevkisinde meydana gelen olayda, Enver P.’nin kullandığı 67 DR 708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında kiraz satan Celal Gürle'ye çarptı.

Hızını alamayan otomobil ardından bariyerlere çarparak durdu. Yaşanan kazada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan Gürle ile beraber araçta bulunan Yasemin Karabulut ve Esila Karabulut yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk kontrollerde Gürle’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Gürle’nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.