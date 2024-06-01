Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

Kaynak: DHA
Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

Balıkesir’de şüphelenerek durdurulan otomobilde 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Ekipler, önceki gün belirlenen otomobili Edremit'te durdurdu.

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Gerçekleştirilen aramada, otomobilin bagajındaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki T.İ (25), M.B. (27) ve S.S. (24) isimli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden M.B. adlı şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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