Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 1 tutuklama

Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı ihbarını aldı. Ekipler, önceki gün belirlenen otomobili Edremit'te durdurdu.

Gerçekleştirilen aramada, otomobilin bagajındaki kumaşların arasına gizlenmiş 4 kilo 36 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki T.İ (25), M.B. (27) ve S.S. (24) isimli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli kişilerden M.B. adlı şüpheli tutuklandı, diğer 2 şüpheli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.