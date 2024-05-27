Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor

Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor
Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye otomotiv pazarında son zamanlarda birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyalarını sıklaştırırken otomotiv piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor. Bazı firmalar sıfır araçlarda 100 binden 300 bine kadar indirim uyguluyor. İşte detaylar...

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 1

Türkiye otomotiv pazarında geçen yıl 1 milyon 232 bin 635 adetle satış rekoru kırmıştı. Bu nedenle otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, bunun etkisiyle arz-talep dengesinde bozulmalar yaşanmış ve ikinci el otomobil fiyatlarında bir artış yaşanmıştı.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 2

Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler sonrası ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengelendi. Otomotivin "yatırım aracı olarak görülme" cazibesini kaybetmesinden sonra, gerçek alıcılar ile otomotiv markaları baş başa kaldı.

Geçen yılın ikinci yarısında yaşanan bu gelişmelerin yeni ekonomi programının da fiyatların dengede kalmasına destek olduğu ifade ediliyor.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 3

Son gelişmelerden sonra birçok otomotiv firması sıfır otomobil fiyatlarında kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış gerçekleştirdiği kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu öğrenildi.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 4

Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan otomotiv firmalarının olduğu görülüyor. Öte yandan nakit indiriminin yanında markaların finansman kampanyaları da devam ediyor.

İkinci el araç pazarında, geçen yılla karşılaştırıldığında, ocak-nisan dönemindeki yüzde 2,24'lük fiyat artışının piyasadaki dengelenmeye işaret ettiği belirtiliyor.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 5

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladıklarını, bayilerin şu anda her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladığını ifade etti.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 6

Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu fakat yılın ikinci yarısının ardından biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini ifade eden Ertemel, yıl sonuna kadar bu kampanyaların devam etmesini beklediğini, çünkü şu anda satış adetlerinin istenilen düzeyde olmadığını, bu nedenle her marka ve modelin kendince satış stratejileri geliştirdiğini, bu stratejilere göre, yıl sonuna kadar bu kampanyaların devam edeceğini, çünkü faizin yüksek olması, şu anda krediye erişimin zor olmasını otomotiv sektörünü bu bağlamda zorlayan faktörlerden olduğunu ifade etti.

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Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor 7

Ertemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır otomobillerin 7 Temmuz tarihinden itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini ifade etti.

İMAS Başkanı Ertemel, bayilerin ve distribütörlerin ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istediklerini, bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenlendiğini, ifade etti. Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini ifade etti.

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