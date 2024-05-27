Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor

Ertemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır otomobillerin 7 Temmuz tarihinden itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini ifade etti.
İMAS Başkanı Ertemel, bayilerin ve distribütörlerin ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istediklerini, bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenlendiğini, ifade etti. Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini ifade etti.