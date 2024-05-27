Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor

Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu fakat yılın ikinci yarısının ardından biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini ifade eden Ertemel, yıl sonuna kadar bu kampanyaların devam etmesini beklediğini, çünkü şu anda satış adetlerinin istenilen düzeyde olmadığını, bu nedenle her marka ve modelin kendince satış stratejileri geliştirdiğini, bu stratejilere göre, yıl sonuna kadar bu kampanyaların devam edeceğini, çünkü faizin yüksek olması, şu anda krediye erişimin zor olmasını otomotiv sektörünü bu bağlamda zorlayan faktörlerden olduğunu ifade etti.