Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun-Sinop kara yolu Atakum ilçesi Çatalçam mevkisinde öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

İddiaya göre, seyir sırasında dengesini kaybeden Abdullah Kartal'ın kullandığı 55 JE 938 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak K.T.’nin kullandığı 61 ABB 507 plakalı otomobile çarptı.

Kartal, çarpmanın etkisiyle düşerek metrelerce sürüklenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenaze otopsi için adli tıpa gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.