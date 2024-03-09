Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. kaza anı kamerada

Kaynak: DHA
Otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. kaza anı kamerada
Edirne’de bir motosiklet bir otomobile hızla çarptı. Yaşanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne’nin Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi’ndeki Şehitlik Parkı önünde meydana gelen olayda, Keşan Kent Müzesi yönünden çarşı yönüne doğru seyir halinde giden E.G.’nin kullandığı 22 RP 535 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve Paşayiğit Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen E.M.‘nin kullandığı 59 ADR 020 plakalı otomobille çarpıştı.

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2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan motosiklet, kaldırıma savruldu. Yaşanan kazada, motosiklet sürücüsü E.G. ve arkasındaki Ö.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü E.M., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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