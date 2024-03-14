Otomobilin altında kalan çocuğun yardımına koşmak için camdan atladı

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza sonrası bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.