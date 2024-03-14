Otomobilin altında kalan çocuğun yardımına koşmak için camdan atladı

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Akçağlayan Mahallesi’nde H.D. kontrolündeki otomobil, ilkokul öğrencisi Aynur Ü.'ye yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptı.
10 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle otomobilin altında yaklaşık 6 metre sürüklendi.
Aynur Ü.’nün yardımına çevrede bulunan yurttaşlar koştu. Çocuk, aracın çevredekilerin yardımıyla kaldırılmasıyla kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.
Küçük çocuğun tedavi altına alınırken araç sürücüsü H.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
YARDIM ETMEK İÇİN CAMDAN ATLADI
Olay yerinde bulunan binada oturan bir yurttaş camdan atlayarak Aynur Ü.’nün yardımına koştu.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evde yer alan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.