Otomobilin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı 1,5 yaşındaki çocuk can verdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 1 buçuk yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi’nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre N.Z.'nin kullandığı hafif ticari araç evinin bahçesinde oynayan 1,5 yaşındaki yakını Yunus Emre Zeyrek'e çarptı. Kaza sırasında küçük çocuk ağır yaralandı. Battalgazi İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yunus Emre Zeyrek burada gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Araç sürücün gözaltına alındı.

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