Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Evren hayatını kaybetti

İHA - Edinilen bilgiye göre, Bandırma istikametinden Karacabey yönüne seyreden Şamil D. idaresindeki 34 BLH 089 plakalı otomobil, Bandırma’nın Yeni Yenice Mahallesi’ne yaklaştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan Evren Esen’e (17) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan Evren Esen, olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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