Otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yaşındaki gence otomobil çarptı. Genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

15 Eylül gecesi Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü civarında meydana gelen olayda, plakası ve kullanıcısı henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yaya olarak bulunan 19 yaşındaki Burak Torun isimli gence hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayan Burak Torun'a otomobil çarptığını gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Torun hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. 12 gündür Adana Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Torun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Son Haberler
Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar
Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Ne kadar mutluyuz?
Ne kadar mutluyuz?