Otomobilin çarptığı genç, yaşam mücadelesini kaybetti

15 Eylül gecesi Kadirli-Adana karayolu Aydınlar köyü civarında meydana gelen olayda, plakası ve kullanıcısı henüz belirlenemeyen otomobil, yol kenarında yaya olarak bulunan 19 yaşındaki Burak Torun isimli gence hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine fırlayan Burak Torun'a otomobil çarptığını gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralı genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Torun hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. 12 gündür Adana Şehir Hastanesinde yaşam mücadelesi veren Torun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.