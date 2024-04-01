Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti
Gaziantep’te aynı yönde seyir halinde olan otomobilin motosiklete çarptığı kaza sonucu 26 yaşındaki Seydi Keser yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi’nde meydana gelen kaza ile ilgili iddia edilene göre, üzerinde 26 yaşındaki Seydi Keser ve sürücü olarak arkadaşının olduğu motosiklete, aynı yönden seyir haline ilerleyen ve plakası ile sürücüsü tespit edilemeyen araç arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile 2 arkadaşın olduğu motosiklet metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 26 yaşındaki Seydi Keser’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Motoru süren kişi ise ağır yaralı olarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazaya karışan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen diğer araçtaki iki kişi ise olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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