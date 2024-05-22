Otomobilin çarptığı öğretmen hayatını kaybetti

Olay, 8 aylık hamile sürücü L.K.'nin yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Çürük'e çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü L.K. ve Merve Çürük hemen hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Genç öğretmenin kısa bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Merve Çürük'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.