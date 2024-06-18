Otomobilin çarptığı yaya öldü. O anlar kameraya yansıdı

Kaynak: DHA
Otomobilin çarptığı yaya öldü. O anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Medeni Çiftsüren'e araç çarptı, Çiftsüren yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Sur ilçesi Mermer Mahallesi'nde gerçekleşti. Biçerdöver şoförü olarak çalışan Medeni Çiftsüren’e, yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Medeni Çiftsüren, ilk kontrollerinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiftsüren’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma açıldı.

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