Otomobilin çarptığı yaya öldü. O anlar kameraya yansıdı

Kaza, bugün öğle saatlerinde Sur ilçesi Mermer Mahallesi'nde gerçekleşti. Biçerdöver şoförü olarak çalışan Medeni Çiftsüren’e, yolun karşısına geçmeye çalışırken sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Medeni Çiftsüren, ilk kontrollerinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiftsüren’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma açıldı.