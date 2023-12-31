Otomobilin çaya uçması sonucunda 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobilin çaya uçması sonucunda 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı
Çankırı’da kontrolden çıkan otomobilin çaya uçması sonucunda 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Çankırı'da, 06 CEY 465 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak çaya uçtu.

Kazada otomobil içerisindeki , A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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