Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA
Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Sakarya'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

D-650 kara yolu Adapazarı istikametinde seyir halinde ilerleyen Alperen Şimşek'in kontrolündeki 54 AKC 464 plakalı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolünü kaybederek bariyere çarptı.

Yaşanan kaza sonrası sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde Şimşek’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi.

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