Otomobilin motoruna giren yavru kediler böyle kurtarıldı

Kaynak: DHA
Otomobilin motoruna giren yavru kediler böyle kurtarıldı
Gaziantep'te, bir otomobilin motor kısmına sıkışan iki yavru kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilde meydana geldi.

Araç sahibi Ahmet Kılıç, otomobilini çalıştırdıktan sonra gelen kedi sesleri üzerine motor kısmını kontrol ettiğinde, iki yavru kedinin sıkıştığını fark etti.

Kendi çabalarıyla kedileri kurtaramayan Kılıç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yavru kedileri çekmek için cep telefonlarından kedi sesleri yayınlayarak yaklaşık bir saat süren bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Nihayetinde, her iki yavru kedi de güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Ahmet Kılıç, yaşananları şöyle anlattı:

"Kuaföre gitmek üzere yola çıkmadan önce aracımı çalıştırdım. Bir süre sonra kedi sesleri duyunca hemen aracı durdurup motor kaputunu açtım ve içinde iki yavru kedi olduğunu gördüm. Onları kendim çıkarmaya çalışsam da başarılı olamadım ve itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri hızla gelerek kedileri kurtardılar."

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