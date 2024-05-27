Otomobilin tahliye kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobilin tahliye kanalına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tahliye kanalına devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsü henüz tespit edilemeyen 63 BB 204 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi.

Kaza sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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