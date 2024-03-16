Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre İran uyruklu M.Z. (72) idaresindeki Hyundai marka otomobil, Darıderesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki N.F.H. (55) ve R.Z. (33) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.