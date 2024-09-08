Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu madde çıktı

Kaynak: İHA
Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu madde çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta, yedek lastiğine gizlenmiş halde 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta, yedek lastiğine gizlenmiş halde 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.​​​​​​​

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koo​​​​​​​rdinasyonunda Edremit Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin içine ve motor bölmesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu ​​​​​​​madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G.'nin (67) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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