Otomobilin yedek lastiğinden uyuşturucu madde çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından durdurulan bir araçta, yedek lastiğine gizlenmiş halde 2 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. ​​​​​​​

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü koo​​​​​​​rdinasyonunda Edremit Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan operasyonda durdurulan otomobilde narkotik köpeği ile arama yapıldı. Ekiplerin yaptığı aramada; otomobilin yedek lastiğinin içine ve motor bölmesi içerisine gizlenmiş 2 kilo 177 gram esrar maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 250 bin TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu ​​​​​​​madde ticareti yaptığı iddiası ile gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli E.G.'nin (67) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.