Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Karaman'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü gencin ayağı kırıldı.

Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. (18), idaresindeki elektrikli bisiklet ile İ.K. yönetimindeki 70 FE 307 plakalı Peugeot marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü A.Ç. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol ayağı kırılan A.Ç. sağlık ekibinin müdahalesi esnasında acılar içinde kıvrandı. Yaralı genç daha sonra ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü İ.K., ifadesi alınmak üzere polis tarafından polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı

Son Haberler
Tokat'ın 'Titanik'i gün yüzüne çıktı
Tokat'ın 'Titanik'i gün yüzüne çıktı
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
Düğünde ilginç takı! Damada plaka ve jant
Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı
Mersin’de ormanlık alanda torbalarca çöp toplandı
Özgür Özel Demirtaş'ı ziyaret etti 'İlginç bir hediye aldı'
Özgür Özel Demirtaş'ı ziyaret etti 'İlginç bir hediye aldı'
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu
Bingöl’de uyuşturucu operasyonu