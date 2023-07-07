Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

(İHA) Edinilen bilgilere göre, Ödemiş’in Pirinççi Mahallesi Pirinççi Barajı yakınlarında Hasan Dinç (59) yönetimindeki 35 ZOK 19 plakalı motosiklet ile Serkan Ç. idaresindeki 35 AB 6899 plakalı otomobil çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, Dinç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Dinç’in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Serkan Ç. ise olay yerine gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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