Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Külünçe kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. İmam U.'nun kullandığı 34 EB 7514 plakalı otomobil ile 16 yaşındaki Ömer Şahin'in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Şahin ve arkadaşı Mehmet Y. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Şahin hayatını kaybetti. Mehmet Y.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.