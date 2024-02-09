Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Sürücü arkadaşını bırakıp kaçtı

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi’nde meydana gelen olayda, Henüz kimliği tespit edilemeyen kişinin kullandığı plakasız motosiklet, iddiaya göre ters yönden gelen S.G.'nin kullandığı 22 ACM 330 plakalı otomobille hızla çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan D.M., yaralandı.

ARKADAŞINI OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Durumu hafif olan motosiklet sürücüsü yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp otomobili ile olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı D.M., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Otomobil sürücüsü S.G. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.