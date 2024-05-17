Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 4 yaralı

Adana- İmamoğlu kara yolunun Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 80 AV 393 plakalı otomobilin sürücüsü ile karşı yönünden gelen 01 AKB 947 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü çarpıştı.
Hafif ticari aracın ekili tarlaya savrulduğu, otomobilin ise hurdaya döndüğü kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler, yaralılara ilk müdahalesini burada yaparak çevre hastanelere sevk etti.
Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla dair inceleme başlatıldığı öğrenildi.