Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobille çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak’tan Gediz istikametine Akbulak Köy Kavşağı’nda meydana geldi. Uşak’tan Gediz istikametine seyir halinde olan M.Ş. (52) idaresindeki otomobil ile Mehmetcan Özbay (17) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletten savrulan Özbay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme çalışmaları sonrasında Özbay’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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