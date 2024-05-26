Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Doktor Mümtaz Ataman Caddesi’nde meydana gelen olayda, eğlence mekanında çalışan 25 yaşındaki Burak Kardaş, mesaisi bittikten sonra evine gitmek için yola çıktı. Kardaş’ın kontrolünde motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Gerçekleşen kazada, Burak Kardaş olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü aracını bırakıp olay yerini terk etti ve bir süre sonra olay yerine yeniden gelerek polis ekiplerine teslim oldu. Sürücü, gözaltına alınarak karakola götürülürken, Kardaş’ın cenazesi de otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturma başlattığı iletildi.