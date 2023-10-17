Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var

Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel marka araçları almak mümkün.
A Haber'de yer alan bilgilere göre, Renault fabrikada yenilenen 2. El araç modelleri ile Ekim ayında da yeni araç sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya devam ediyor.
Renault Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik..
Renault Ekim ayında da fabrikada yenilenmiş 2. el araç modellerinin satışına devam ediyor. Araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra yeni sahibi ile buluşuyor. Her araç firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılarak ilana koyuluyor..
Fabrikanın yenilenmiş araç yelpazesi oldukça geniş. Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el pek çok aracı şu an ilanda satışa sunuluyor.
Bizde sizler için en uygun fiyata satışa sunulan bazı araç modellerini bir araya getirdik.
İŞTE RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
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