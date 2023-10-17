Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var

Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel marka araçları almak mümkün.

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 1

A Haber'de yer alan bilgilere göre, Renault fabrikada yenilenen 2. El araç modelleri ile Ekim ayında da yeni araç sahibi olmak isteyenlere fırsat sunmaya devam ediyor.

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 2

Renault Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel daha fazla modelin yer aldığı listede en düşük fiyata satılan ikinci el otomobil modellerini haberimizde bir araya getirdik..

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 3

Renault Ekim ayında da fabrikada yenilenmiş 2. el araç modellerinin satışına devam ediyor. Araçlar test sürüşü, ekspertiz, teşhis, mekanik ve karoser onarımının yanı sıra boya işlemleri, Renault Estetik süreci (ayrıntılı iç ve dış temizlik), kalite kontrolü birçok işlem uygulandıktan sonra yeni sahibi ile buluşuyor. Her araç firma tarafından onaylı yedek parçalar kullanılarak ilana koyuluyor..

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 4

Fabrikanın yenilenmiş araç yelpazesi oldukça geniş. Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche ve Volvo markaların ikinci el pek çok aracı şu an ilanda satışa sunuluyor.

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 5

Bizde sizler için en uygun fiyata satışa sunulan bazı araç modellerini bir araya getirdik.

İŞTE RENAULT FABRİKASINDA YENİLENEN İKİNCİ EL ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 6
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 7
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 8
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 9
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 10
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 11
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 12
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 13
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 14
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 15
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 16
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 17
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 18
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 19
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 20
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 21
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 22
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 23
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 24
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 25
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 26
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 27
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 28
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 29
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 30
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 31
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 32
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 33
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 34
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 35
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 36
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 37
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 38
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 39
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 40
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 41
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 42
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 43
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 44
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 45
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 46
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 47
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 48
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Otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip Türkiye'de satışa çıkardı. Her marka mevcut 230 bin TL'ye bile araç var 49
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