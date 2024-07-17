Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek

Türkiye pazarına ithal edilen bir de Combi isimli station versiyonu var. Daha önce, yerden daha yüksek ve 4×4 özellikli Scout versiyonları da bulunuyordu. En güçlü top model RS, 2.0 litrelik 265 HP'lik TSI motorlarla donatıldı. Dördüncü nesil makyajlı Octavia'da dıştaki değişiklikler arasında, önde yeni bir ızgara, yeni ön tampon, yeni 2 boyutlu Skoda logosu ve ikinci nesil, aydınlatma gücü artırılmış Full LED Matrix farlar bulunuyor. Ayrıca jant tasarımı yenilenmiş, dış dikiz aynalarında yeni projektörler var.