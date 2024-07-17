Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek

Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Otomotiv devi Skoda en çok satan ve yeni özellikler eklediği modeli Octavia’yı Temmuz ayında Türkiye pazarlarına sokmaya hazırlanıyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 1

Skoda'nın üretiminin yüzde 24'ünü oluşturan Octavia, bugüne kadar 7 milyondan fazla üretildi. Çekya'da Mlada Boleslav'daki üretimin yanı sıra, daha önceki nesil Octavia'lar Rusya'da Gaz ve Çin'de Saic tarafından 6,5 cm uzatılmış Pro versiyonu olarak üretildi. Ayrıca Hindistan'da da üretim yapılıyor. Octavia, neredeyse bir dünya otomobili olarak tanımlanabilir.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 2

Avrupa ve Türkiye pazarlarına, Çekya'daki Mlada Boleslav fabrikasından tedarik sağlanıyor. Türkiye pazarında oldukça popüler olan Octavia, 1996'dan bugüne kadar 28 yılda yaklaşık 100 bin adet satıldı.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 3

Skoda, Türkiye pazarında Octavia'yı sedan olarak konumlandırsa da aslında Octavia bir liftback. Arka cam ve bagaj kapağı bir bütün olarak açılıyor, bu da bagaj yüklemesini daha pratik ve kullanışlı hale getiriyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 4

Türkiye pazarına ithal edilen bir de Combi isimli station versiyonu var. Daha önce, yerden daha yüksek ve 4×4 özellikli Scout versiyonları da bulunuyordu. En güçlü top model RS, 2.0 litrelik 265 HP'lik TSI motorlarla donatıldı. Dördüncü nesil makyajlı Octavia'da dıştaki değişiklikler arasında, önde yeni bir ızgara, yeni ön tampon, yeni 2 boyutlu Skoda logosu ve ikinci nesil, aydınlatma gücü artırılmış Full LED Matrix farlar bulunuyor. Ayrıca jant tasarımı yenilenmiş, dış dikiz aynalarında yeni projektörler var.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 5

Arkada ise LED stoplarda yeni bir animasyon kullanılmış. Sportline versiyonunda, bagaj kapağında küçük bir spoyler mevcut. Combi versiyonunda tavan camı bulunurken, liftback versiyonunda sunulmaması önemli bir dezavantaj olabilir. İç mekanda, 2019'da tanıtılan dördüncü nesildeki birçok yeni unsur korunmuş ve iyileştirmeler yapılmış. 2 kollu direksiyonun yanı sıra 3 kollu direksiyon seçeneği de var. 10 inçlik gösterge paneli ve multimedya ekranı menüleri yenilenmiş. HUD gösterge mevcut.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 6

Üst versiyonlarda multimedya ekranının boyutu 10 inçten 13 inçe yükseltilmiş. Kablosuz şarj noktası hızlandırılmış ve araçta 4 adet Type C girişi bulunuyor. Deri döşemeli ön koltuklarda ilk kez masaj özelliği sunuluyor. Yeni Octavia'da geri dönüştürülmüş malzemelerin oranı arttırıldı.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 7

Octavia, MQB platformu üzerinde yükselen bir C segment kompakt araç olup, dış boyutları D segmentine yaklaşıyor: toplam boy 4698 mm, dingil açıklığı 2686 mm. Bagaj hacmi 600 lt ve arka koltuklar yatırıldığında 1555 lt'ye çıkıyor. Octavia, geniş iç hacim, yeterli diz ve baş mesafesi sunuyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 8

Sportline versiyonunda, mobil cihazları sabitlemek için modüler tablet tutucular ve arka koltuklardaki şaft tünelinin üzerine bir depolama alanı bulunuyor. Kapı içlerinde şemsiyeler ve depo kapağında buz kazıyıcı gibi çözümler barındırıyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 9

Makyajlı Octavia, Türkiye'deki Skoda bayilerinde Temmuz ayı başında satışa sunulacak. Araçta, 150 beygirlik 1.5 TSI ACT motor ve e-TEC isimli 48 Voltluk mild hybrid sistemi bulunuyor. 7 ileri oranlı DSG otomatik şanzıman standart. Daha önce seride yer alan 3 silindirli, 115 beygirlik 1.0 TSI motor artık yok. Bunun yerine yeni bir 1.5 TSI ACT e-TEC (115 HP) motor ve 7 ileri oranlı DSG bulunuyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 10

Octavia'nın 2.0 litre hacimli TSI motora (265 HP) ve 4×4 çekiş sistemine sahip RS versiyonu ileriki dönemde sipariş ile alınabilecek. 2.0 litrelik TDI dizel motor ise şimdilik ithalat programında yer almıyor.

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 11

Skoda Octavia 1.5 TSI e-TEC Özellikleri:
• Motor: 1498 cc, 4 silindirli, turbo benzinli motor + 48 voltluk elektrik sistemi
• Motor Gücü: 150 HP/5000 d/d
• Maks. Tork: 250 Nm/1500-3500 d/d
• Güç Aktarımı: Önden çekiş, 7 ileri oranlı DSG otomatik şanzıman
• U/G/Y: 4398/1829/1470 mm

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Otomotiv devinden Türkiye'de görülmemiş kampanya. Tarih netleşti yeni özellikleriyle yolları süsleyecek 12

• Boş Ağırlık: 1531 kg
• Bagaj Hacmi: 600/1555 lt
• 0-100 km/s: 8,6 sn
• Maks. Hız: 229 km/s
• Tüketim (WLTP): 5,2 lt/100 km
• CO2: 118 gr/km

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