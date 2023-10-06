Otomotiv markalarından flaş kampanya. 2023 modellerin elden çıkması için harekete geçtiler

Yıl sonu yaklaştıkça otomobil markaları art arda satış kampanyalarına hız verdiler. Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıkması ve bankaların taşıt kredilerinin sınırlandırması, markaların 2023 modellerin elden çıkması için satış kampanyalarına yönlendirdi İşte marka marka, model model otomobilde son kampanyalar:

TÜM CİTROEN MODELLERİNDE YÜZDE 1.99 FAİZLİ KREDİ

CİTROEN: Citroën C3 modeli 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi ile satışa sunuluyor. C3 Aircross modelinde, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı.

Citroën C4 modelinde de 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi. Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor.

C4 X modelini satın almak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatına ek olarak, 50 bin TL takas desteği ve 25 bin TL tutarında yakıt kartı kazanıyor.

Citroën’in yüzde 100 elektrikli modeli ë-C4 X için de cazip avantajlar mevcut. 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,75 faizli kredi ve 50 bin TL takas desteği ile ekim ayında ë-C4 X satın alanlar, ayrıca 20 bin TL tutarında Eşarj kartına sahip oluyorlar.

Citroën C5 Aircross modelinde ise 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 150 bin TL takas imkânı. Citroën Berlingo Kombi ise 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile yeni sahiplerini bekliyor.

NİSSAN’DAN 125 BİN TL’YE KADAR FİYAT DESTEĞİ

Markanın ekim kampanyasında Qashqai Designpack hafif hibrit 125 bin TL indirim ve bireysel alımda 125.000 TL 12 ay vadeli 0 faizli krediden yararlanılabiliyor. Nissan Qashqai diğer hafif hibrit versiyonlar ise bu iki seçenekten birinden yararlanabiliyor.

Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında 125.000 TL fiyat desteği ya da 75.000 TL destek ve 125.000 TL 12 ay 0 faiz kullanılabilir. Nissan ticari müşterilere özel kampanya da düzenledi. Kampanyada tüzel yapılar için hafif hibritlere 75.000TL indirim ve 15 ay vade yüzde 1,99 faizle 450 bin TL ticari kredi alternatifi teklif ediyor.

e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50.000TL fiyat desteği ve 450.000 TL 15 ay %1,99 faizli taksitli ticari kredi imkânı sağlıyor.

Küçük Filo programı ile vergi levhasına sahip müşterilere perakende kampanyasına ek olarak %1,5 indirim uyguluyor.

Mühendislere 30 bin TL indirimli Mühendislik bölümü mezunu müşterileri de kampanyasına dahil eden Nissan Türkiye, perakende alımlarda 30.000 TL nakit alım desteği imkânı sunuyor.

Yeni Nissan X-Trail, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125.000 TL indirimli Yeni X-Trail, 125.000 TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50.000 TL fiyat desteği ile 450.000 TL 15 ay %1,99 faiz taksitli ticari kredi imkanını bir arada sunuyor.

Nissan Juke’ta ister 100.000 TL fiyat desteği veya 12 ay %0 faiz imkanı Juke, ekimde 100.000 TL indirimli veya 50.000 TL indirim artı 125.000 TL, 12 ay vade ve %0 faiz ile alınabilecek.

MG HS İÇİN 250 BİN TL’YE 12 AY 0,99 FAİZLİ KREDİ

Ekim kampanyasında, MG HS modelinde 250 bin TL için 12 ay vade ve %0,49 faizli kredi ile ve 100 bin TL takas desteği aynı anda teklif ediliyor.

Tavsiye edilen takas destekli MG HS fiyatları, Comfort donanımıyla 1.269.000 TL, Luxury donanımıyla ise 1.399.000 TL olarak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

KİA'DAN 100 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM

Kia Türkiye ekim ayında tüm modellerinde 10 bin liradan başlayıp 100 bin liraya varan indirim teklif ediyor. Kampanyalarda 12 ay vade ve Sportage’da 100 bin TL takas indirimi bulunuyor.

Ayrıca B SUV Stonic 100 bin TL’ye varan indirimli.

Kampanyada Picanto 10 bin TL, Cerato 20 bin TL, Ceed ailesinde 30 bin TL, EV 6’da 50 bin TL ve Sorento’da 100 bin TL indirim bulunuyor.

TOYOTA COROLLA ALACAKLARA 180 BİN TL’YE VARAN İNDİRİM

Corolla Sedan, Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross, Hilux ve C-HR modellerine yüzde 0 faiz avantajları veya nakit indirimleriyle ulaşmak mümkün.

Kampanyada Corolla Sedan, 180 bin TL’ye varan indirim ile birlikte 1 milyon 2 bin 800 TL’den başlayan fiyatlarla teklif ediliyor. İndirim kampanyasını tercih etmeyenler için 250 bin TL’ye, 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Toyota aynı zamanda Corolla Cross Hybrid, Yaris Cross ve Hilux modellerinde de 250 bin TL’ye 12 ay faizsiz kredi kullanılabiliyor.

Toyota C-HR ise Ekim ayında 120 bin TL’ye varan nakit kampanyası ile 1 milyon 467 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip. C-HR için indirim yerine taksit isteyenler 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyorlar

OPEL’DEN 225 BİN 900 TL İNDİRİM

Grandland Ultimate versiyonunda 100.000 TL takas desteği dahil, 225.900 TL’ye varan indirim başlattı. Grandland’i 300 bin TL krediyi 12 ay vadede 0.99 faizle de satın alabiliyorsunuz.

Benzinli ve otomatik şanzımanlı Astra modellerinde ise nakit alımlarda 124.900 TL’ye kadar indirim geçerli.

Crossland, Elegance paket için 250 bin TL kredi; 12 ay vade ve %1,99 faizle kullanılabiliyor. Essential paketse 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçeneğiyle alınabiliyor. Crossland, 1.104.900 TL’lik başlangıç fiyatı ve Essential donanımında “ÖTV Muaf” koşuluna özel, 1.004.200 TL’den etiketlendi.

%100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi imkânına ek, 20.000 TL tutarında E-şarj kartı hediyesi var.

Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van içinse 200 bin TL için; 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi ikullanmak mümkün

Combo Cargo 715.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 912.900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor.

Ayrıca Vivaro Cargo 1.004.900 TL’den başlayan fiyatlarla müşteri ile buluşurken, Vivaro City Van, 1.167.900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

SUZUKİ SWİFT İÇİN 200 BİN TL KREDİ

Suzuki’nin Akıllı Hibrit modeli Swift, ekimde 1.044.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla teklif ediliyor. Ayrıca ekim ayına özel 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 0,49 faiz kredi kampanyası veya 60.000 TL’lik takas desteği veriliyor. İsteyenler nakit alımlarda Swift Hibrit modellerine anahtar teslim fiyatı üzerinden 40.000 TL’lik bir indirim ile sahip olabiliyor. Satın alınan Swift modelleri, “Suzuki’den Garantim ON’da” programı ile toplam 10 yıl boyunca Doğan Trend güvencesi ile garanti altında.

DS 4 İÇİN 300 BİN LİRAYA VARAN 0,99 FAİZLİ TEKLİF

DS 4, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi, yeni DS 7, DS 7 E-TENSE ve DS 7 E-TENSE 4×4 modelleri içinse modele göre değişen tutarlı takas desteği teklif ediliyor.