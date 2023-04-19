Otopark insanların üstüne çöktü. New York'ta korkunç anlar

ABD'nin New York şehrinde çok katlı bir otoparkın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Otopark insanların üstüne çöktü. New York'ta korkunç anlar

New York'un Manhattan bölgesinde meydana gelen olayda, çöken kapalı otoparkta 1 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manhattan'ın güney bölgesinde, bir otopark kısmen çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İtfaiye yetkilileri, binada altı işçinin bulunduğunu, bunlardan dördünün hastaneye kaldırıldığını, birinin ise tıbbi müdahaleyi reddettiğini kaydetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çökme esnasında binanın enkazından parçaların göğe doğru yükseldiği ve insanların çığlık attığı tespit edildi.

İtfaiye şefi John Esposito'nun yaptığı açıklamada, çökme tehlikesi nedeniyle tüm kurtarma ekipleri otoparkı terk etmek zorunda kaldı. Bir robot ve dronlar ile binada mahsur kalmış olası insanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, New York vatandaşlarından kaza mahallinin etrafındaki alandan uzak durmaları istendi.

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