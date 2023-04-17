Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Ankara-İstanbul otoyolunda şüphelenilerek durdurulan İstanbul plakalı araçta ve araçta bulunan M.Ü. ve E.K. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin, 1 adet silah ve silaha ait 11 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi. Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. (İHA)
Otoyolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Düzce narkotik ekipleri tarafından İstanbul-Ankara otoyolunda durdurulan otomobilde 101 gram metamfetamin ve silah ele geçirildi.
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