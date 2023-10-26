Otoyolda kaza: 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Hendek-Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat B. kontrolündeki kamyon, aynı istikamette önünde ilerlemekte olan tırın dorsesine çarptı.
Kazada sürücü Nihat B., araç içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Nihat B., kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.