Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı

Kaza, Topağaç Mahallesi mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. Y.D. idaresindeki 34 GDF 464 plakalı Mercedes marka LPG yüklü tanker, emniyet şeridinde park halinde duran 78 BU 462 plakalı tıra çarparak devrildi.

Kazada tankerin sürücüsü Y.D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tankerin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.