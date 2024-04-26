Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı

Kaynak: İHA
Otoyolda LPG yüklü tanker ile tır çarpıştı
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde LPG yüklü tanker ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Topağaç Mahallesi mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti. Y.D. idaresindeki 34 GDF 464 plakalı Mercedes marka LPG yüklü tanker, emniyet şeridinde park halinde duran 78 BU 462 plakalı tıra çarparak devrildi.

Kazada tankerin sürücüsü Y.D. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tankerin patlama ihtimaline karşı güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan dolayı tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılması sonrasında normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw191401-01.jpg

aw191401-02.jpg

aw191401-03.jpg

aw191401-04.jpg

aw191401-05.jpg

Son Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı Yerel Haberler
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi Spor
Galatasaray 3-0 kazandı. Fenerbahçe taraftarı çılgınlar gibi sevindi
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Hakkari'de köprüden dereye düşen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı Video
İran'da ayakları görünen kadını ahlak polisleri uyardı
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama Yerel Haberler
Elazığ'da tefecilik operasyonu: 2 tutuklama
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem Dünya
Tayvan’da 6.1 şiddetinde deprem