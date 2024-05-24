Oturduğu yerden dans eden köpek sosyal medyayı salladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Oturduğu yerden dans eden köpek sosyal medyayı salladı!

Sahibinin söylediği şarkıya sağa sola sallanarak oturduğu yerden dans eden köpek, kısa sürede sosyal medyanın yeni fenomeni haline geldi.

Sahibinin söylediği şarkıya oturduğu yerden dans eden küçük köpek, sosyal medyada fırtınalar estirdi. Videoda, sevimli köpeğin sahibinin şarkısına eşlik edercesine sağa sola sallanarak dans ettiği görülüyor. Bu eğlenceli anlar, izleyenlerin kalbini ısıttı ve köpek kısa sürede sosyal medyanın yeni favorisi oldu.

Sahibinin neşeli şarkısına ritmik hareketlerle tepki veren köpek, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Oturduğu yerden adeta bir dansçı gibi sağa sola sallanan sevimli köpeğin bu görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük beğeni topladı.

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