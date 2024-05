Oxford Üniversitesi İngilizce yeterlilik sınavına yenisini ekledi

Oxford Üniversitesi tarafından Mayıs ayında Türkiye’de tanıtılan ve Avrupa Dil Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamındaki B2 ve C1 seviyelerinde sertifikalandırma yapan Oxford Test of English Advanced ile öğrenci ve yetişkinler ileri seviyede İngilizce yeterliliklerini sertifikalandırma imkanına kavuşuyor.

Oxford Test of English for Schools ve Oxford Test of English’i Türkiye’de uygulayan Oxford University Press, Oxford Test of English Advanced sınavıyla da ölçme değerlendirme süreçlerinde öğrencilere ve yetişkin katılımcılara önemli avantajlar sağlıyor.

Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan bu test ile katılımcılar Türkiye içinde lisans, lisan üstü başvuruları ve işe alım süreçlerinde yeterliliklerini belgelendirebiliyor. Aynı zamanda uluslararası alanlarda yapacakları başvurularda kendileri için yeni fırsatların kapılarını da aralama fırsatına kavuşuyor.

KATILIMCILARA ESNEKLİK SUNUYOR

Çevrimiçi olarak tüm yıl uygulanan sınav, yılın her günü, günün her saati yetkili test merkezlerinde alınabiliyor. Böylece katılımcılar için esneklik sunuluyor.

İki saat süren test, konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetilerini değerlendiriyor. Test, öğrencinin okuma ve dinleme seviyelerine göre uyarlanıyor, öğrencinin seviyesi doğrultusunda sorular yönlendiriliyor. Aynı zamanda test sınav sırasında stresi azaltarak katılımcıların İngilizce dil yeterliliklerini doğru değerlendirmeyi garanti ediyor.

SÜREÇLER ÜNİVERSİTE TARAFINDAN DENETLENİYOR

Tüm Oxford İngilizce yeterlilik testlerinin, en yüksek dil değerlendirme standartlarını karşılamak için titizlikle tasarlandığını belirten Oxford University Press İngilizce Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye, Oxford Üniversitesi Basın Departmanı (OUP) ve bağımsız eğitim, dil ve değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını belirtti. Nye, bu testlerin her aşamasının CEFR uyumuna ve güvenilirlik, doğruluk ve kalitesinden de emin olmak için özenle çalışıldığını da anlattı.

İŞ DÜNYASINA DA HİZMET VERECEK

Türkiye ve CAMENA bölgesinde Oxford Test of English’in yaygınlaştırılmasını sağlayan İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz, 16 yaş ve üstünde ileri İngilizce bilgisini yüksek CEFR seviyesinde değerlendirmek isteyen kişilere sunmak için uzun bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Bu testin tüm dünya ile aynı tarihte erişilebilirlik için hesaplı fiyatlarla sunulduğuna dikkat çeken Abanoz, bu testin akademik dünyada olduğu kadar iş dünyasında da önemli bir açığı doldurmasını beklediklerini sözlerini ekledi.