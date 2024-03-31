Oy kullanmaya sedyeyle geldi

Bir süredir yatağa bağımlı olarak yaşayan Ali Mızrak adlı 85 yaşındaki vatandaş, 84 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum eşi Gülsevim Eskici ile birlikte oy kullanmak için yaptığı başvuru neticesinde Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden ambulansla alınıp oy kullanacakları Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’na getirildi.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirlerine konuşan Ali Mızrak "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" dedi.