Oy kullanmaya sedyeyle geldi

Kaynak: AA
Oy kullanmaya sedyeyle geldi
Kırklareli’nde yaşayan yatalak bir vatandaş oyunu kullanmaya sedye üzerinde geldi.

Bir süredir yatağa bağımlı olarak yaşayan Ali Mızrak adlı 85 yaşındaki vatandaş, 84 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum eşi Gülsevim Eskici ile birlikte oy kullanmak için yaptığı başvuru neticesinde Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından evinden ambulansla alınıp oy kullanacakları Gazi Mustafa Kemal İlkokulu’na getirildi.

Oyunu kullandıktan sonra AA muhabirlerine konuşan Ali Mızrak "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımıza teşekkür ederim" dedi.

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